В "Азеригаз" создается Общественный совет

Производственное объединение “Азеригаз” Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) приступило к созданию Общественного совета, состоящего из экспертов по коммунальным услугам, представителей неправительственных организаций и общественности.

Производственное объединение “Азеригаз” Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) приступило к созданию Общественного совета, состоящего из экспертов по коммунальным услугам, представителей неправительственных организаций и общественности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз".

С этой целью сегодня генеральный директор объединения Руслан Алиев подписал приказ о создании избирательной комиссии в составе 9 человек для организации выборов в Общественный совет.

Кандидатов, желающих быть представленными в Общественном совете, просят прислать в период с 16 февраля по 19 марта 2021 года копию удостоверения личности, автобиографию и копию документа о членстве в каком-либо институте гражданского общества, в случае, если он в нем состоит, на электронный адрес [email protected] .

Общественный совет сыграет важную роль для немедленного обсуждения любых трудностей, недовольства абонентов, быстрого решения проблем.