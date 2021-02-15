О нас
Report Georgia
Аудио новости

В "Азеригаз" создается Общественный совет

В "Азеригаз" создается Общественный совет Производственное объединение “Азеригаз” Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) приступило к созданию Общественного совета, состоящего из экспертов по коммунальным услугам, представителей неправительственных организаций и общественности.
Энергетика
15 февраля 2021 г. 16:46
В Азеригаз создается Общественный совет

Производственное объединение “Азеригаз” Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) приступило к созданию Общественного совета, состоящего из экспертов по коммунальным услугам, представителей неправительственных организаций и общественности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз".

С этой целью сегодня генеральный директор объединения Руслан Алиев подписал приказ о создании избирательной комиссии в составе 9 человек для организации выборов в Общественный совет.

Кандидатов, желающих быть представленными в Общественном совете, просят прислать в период с 16 февраля по 19 марта 2021 года копию удостоверения личности, автобиографию и копию документа о членстве в каком-либо институте гражданского общества, в случае, если он в нем состоит, на электронный адрес [email protected].

Общественный совет сыграет важную роль для немедленного обсуждения любых трудностей, недовольства абонентов, быстрого решения проблем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”da İctimai Şura yaradılıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
9 февраля 2021 г. 09:20
Пожар в Baku Medical Plaza
ФотоПожар в Baku Medical Plaza
8 февраля 2021 г. 21:51
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
9 февраля 2021 г. 17:21
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
9 февраля 2021 г. 15:00
Глава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
ФотоГлава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
11 февраля 2021 г. 13:42
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
15 февраля 2021 г. 12:55
Командующий войсками: Мы разгромили врага на дороге Шуша - Ханкенди
Командующий войсками: Мы разгромили врага на дороге Шуша - Ханкенди
9 февраля 2021 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi