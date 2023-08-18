В "Азеригаз" поступило свыше 2 тыс. заявок о повреждении пломб газовых счетчиков

В январе-июле текущего года в Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поступило 2 118 заявок о повреждении пломб газовых счетчиков.

В январе-июле текущего года в Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поступило 2 118 заявок о повреждении пломб газовых счетчиков.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела аварийно-диспетчерской службы 104 Халида Шимшек.

Х.Шимшек отметила, что в июле поступили 293 заявки по данному вопросу: "Сотрудники "Азеригаз" осматривают счетчик. Если факт вмешательства в работу счетчика не выявлен, они просто заменяют пломбу на новую. В противном случае счетчик отправляется в лабораторию на экспертизу".