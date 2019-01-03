В "Азерэнержи" сменился пресс-секретарь

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В ОАО "Азерэнержи" упразднены пресс-служба и отдел периодических изданий, на их месте создан центр прессы и связей с общественностью.

Как сообщает Report, возглавлять центр будет Теймур Абдуллаев.

Бывший глава пресс-службы Яхъя Бабанлы уволился по собственному желанию.

Т.Абдуллаев долгое время работал в различных газетах и телеканалах, в том числе в пресс-службе минобороны. До назначения на этот пост он являлся заместителем начальника отдела по работе со Службой ASAN в "Азеришыг".