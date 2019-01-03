 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В "Азерэнержи" сменился пресс-секретарь

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В ОАО "Азерэнержи" упразднены пресс-служба и отдел периодических изданий, на их месте создан центр прессы и связей с общественностью.

    Как сообщает Report, возглавлять центр будет Теймур Абдуллаев.

    Бывший глава пресс-службы Яхъя Бабанлы уволился по собственному желанию.

    Т.Абдуллаев долгое время работал в различных газетах и телеканалах, в том числе в пресс-службе минобороны. До назначения на этот пост он являлся заместителем начальника отдела по работе со Службой ASAN в "Азеришыг". 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi