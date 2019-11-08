​В Азербайджане розничные продажи CNG увеличились в 6 раз

В течение периода с января по октябрь текущего года SOCAR Petroleum продал 17,4 млн кубометров компримированного природного газа (CNG).

Как сообщили Report в компании, розничные продажи увеличились более чем в 6 раз в годовом сравнении и составили 2 млн кубометров, что равно 11% общего объема продаж.

Причиной такого динамичного роста стало последовательное увеличение числа потребителей CNG в стране, связанное с переходом транспортных средств на CNG модели. Одновременно с этим, наблюдается использование монотопливных транспортных средств, работающих на заводских двигателях CNG.

Отметим, что CNG – самое экологически чистое и безопасное из широко распространенных на сегодняшний день видов моторного топлива, отвечающее требованиям стандарта Евро-6. Розничная цена этого топлива составляет 0,45 манат за кубический метр. Наряду с экономическими и экологическими преимуществами использование CNG, продлевая срок моторесурса двигателей внутреннего сгорания и период эксплуатации моторных масел, обеспечивает сокращение соответствующих расходов.