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В Азербайджане разработают дорожную карту по развитию морской ветроэнергетики

​В Азербайджане разработают дорожную карту развития морской ветроэнерг

В рамках сотрудничества по развитию возобновляемых источников энергии в Азербайджане состоялся онлайн-семинар с участием представителей Министерства энергетики, Агентства по регулированию энергетических вопросов и Международной финансовой корпорации (МВФ), входящей в Группу Всемирного банка.

Как Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана, обсуждения касались разработки "Дорожной карты по развитию морской ветроэнергетики в Азербайджане".

В процессе разработки дорожной карты будут охвачены такие вопросы как создание географических карт, выделение зон, проведение анализа в экономическом, финансовом, экологическом и социальном аспектах, оценка воздействия, выдача разрешений и согласований, создание нормативно-правовой базы и пр.

Работы по проекту планируется начать в июне текущего года, в декабре ожидается визит миссии в Азербайджан, а завершение разработки дорожной карты ожидается в феврале следующего года.

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