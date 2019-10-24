​В Азербайджане пройдет аукцион по возобновляемым источникам энергии

Азербайджан планирует провести аукцион по возобновляемым источникам энергии весной 2020 года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по регулированию энергетических вопросов (AERA) Самир Ахундов на Международном форуме Энергетической хартии в Баку.

По его словам, аукцион будет объявлен по 8 территориям: "Для аукциона отобраны земельные участки. Земельные участки установлены на восьми территориях. Аукцион будет объявлен на установку 5 ветряных и 3 солнечных электростанций".

С.Ахундов отметил, что потенциал ветровой энергетики Азербайджана составляет более 3 тыс. МВт, а солнечной - более 20 тыс. МВт. К 2030 году долю альтернативных и возобновляемых источников энергии в общем объеме производимой в Азербайджане электроэнергии планируется довести до 30%, добавил он.

Сейчас данный показатель по республике составляет 8,1%.

По его словам, согласно Стратегической дорожной карте, в Азербайджане будет построены станций возобновляемой энергетики мощностью 420 МВт: "Из них 350 МВт – ветряные станции, 50 МВт - солнечные, а остальные 20 МВт – электростанции на биомассе".