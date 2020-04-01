Наверх

В Азербайджане повысили лимит льготного потребления электроэнергии

​В Азербайджане повысили лимит льготного потребления электроэнергии

3908

Лимит льготного потребления электроэнергии для категории населения в Азербайджане увеличивается на 100 кВт/ч.

Как сообщает Report, это отражено в программе поддержки коммунальных платежей по электроэнергии, разработанной в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Таким образом, лимит льготного потребления электроэнергии увеличен с 300 кВт/час до 400 кВт/час.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!