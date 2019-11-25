В Баку группа экспертов обсудила вопрос разработки долгосрочной энергетической стратегии

В Министерстве энергетики состоялось первое заседание группы экспертов, созданной для разработки проекта "Долгосрочная стратегия развития энергетического сектора Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече был представлен предварительный отчет Европейского Союза по проекту "Поддержка правительства Азербайджана в развитии энергетического сектора".

Председатель экспертной группы, заместитель министра энергетики Самир Велиев отметил, что для разработки стратегии при финансовой поддержке ЕС привлечена международная консалтинговая фирма. Цель состоит в том, чтобы разработать долгосрочную энергетическую стратегию развития на 2020-2050 годы с учетом тенденций развития международных энергорынков.

Представитель консалтинговой компании Теодор Гумас представил отчет о проекте поддержки.

На заседании состоялся обмен мнениями о структуре и положениях проекта, заслушаны заключения и предложения экспертной группы.

На встрече приняли участие представители министерств экономики, экологии и природных ресурсов, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, Госкомстата, SOCAR, ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг", "Азеристиликтеджхизат" и других организаций.