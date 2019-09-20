В Азербайджане отмечается 25-летие со дня подписания "Контракта века"

20 сентября отмечается 25-ая годовщина подписания Соглашения о разделе продукции ("Контракт века") по разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Глубоководный Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря и профессиональный праздник работников нефтегазового сектора - День нефтяников.

Как сообщает Report, этот день объявлен профессиональным днем нефтяников в соответствии с Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 16 августа 2001 года.

В день нефтяника обсуждаются успехи и предстоящие задачи в данном секторе промышленности, указом и распоряжениями президента рабочим и специалистам нефтяного сектора присваиваются почетные имена, ордена и медали.

Празднование этого дня приурочено к подписанию соглашения о разделе продукции по разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), заключенного 20 сентября 1994 года между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и консорциумом из 11 нефтяных компаний, представлявших шесть стран. Соглашение по АЧГ, первоначально подписанное сроком на 30 лет, было ратифицировано Милли Меджлисом 12 декабря 1994 года и вступило в силу 14 декабря 1994 года. Это соглашение было первой крупной инвестицией западных транснациональных компаний в страну бывшего Советского Союза, и известно как "Контракт века".

После ратификации соглашения была создана Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) для его реализации от имени иностранных акционеров, сотрудничающих с SOCAR и правительством Азербайджана. Первоначально в АМОК входили 11 крупнейших иностранных нефтяных компаний (BP, Amoco, Unocal, LUKoil, Statoil, Exxon, TPAO, Pennzoil, McDermott, Ramco, Delta Nimir), представляющих шесть стран - Великобританию, США, Россию, Норвегию, Турцию и Саудовскую Аравию.

С июня 1999 года компания BP стала оператором АМОК.

На сегодняшний день долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, SOCAR - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO- 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.

Нефтяное месторождение АЧГ расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, примерно в 100 км к востоку от Баку. Глубина продуктивного пласта составляет 2 000-3 500 м.

Разработка месторождения осуществлялась в несколько этапов: добыча с месторождения "Чыраг" началась в 1997 году в рамках проекта первичной добычи нефти. В рамках первой фазы проекта "Азери" в начале 2005 года началась добыча с "Центрального Азери". Фаза-2 охватывает освоение Западного и Восточного Азери. Добыча здесь началась соответственно в декабре 2005 года и в конце 2006 года. В рамках третьей фазы разработки АЧГ в апреле 2008 года началась добыча на Глубоководном Гюнешли. Затем продолжилась разработка проекта "Чыраг", первая нефть была добыта с платформы 28 января 2014 года. Последним проектом, связанным с разработкой месторождения АЧГ, является проект Центрально-Восточный Азери. Проект был санкционирован в 2019 году и включает строительство нефтедобывающей платформы. Сейчас он находится на стадии реализации, первая добыча нефти ожидается в 2023 году.

14 сентября этого года правительство Азербайджана и партнеры подписали измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений АЧГ. Срок соглашения продлен до середины столетия. Потенциал инвестирования в АЧГ составит более 40 млрд долларов в течение последующих 30 лет.

На конец первого полугодия 2019 года общий объем инвестиций в АЧГ составил более 36 млрд долларов. Благодаря АЧГ возросла роль Азербайджана в качестве стратегического поставщика энергоресурсов. Это уникальный проект, принесший в страну более 143 млрд долларов. За весь период эксплуатации здесь добыто 492 млн тонн нефти и 161 млрд кубометров газа.

В настоящее время на месторождении АЧГ добывается около 550 тыс. баррелей нефти в сутки. Нефть экспортируется на мировые рынки в основном по Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и Западному экспортному трубопроводу (Баку-Супса).