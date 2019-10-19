​В Азербайджане объемы потерь электроэнергии упали на 10,5%

За последние 10 лет объемы потерь в сфере электроэнергии в Азербайджане сократились с 22,5% до 10,5%.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Он отметил, что за этот период в стране на 18% выросло производство электроэнергии: "Азербайджан уже превратился в экспортера электроэнергии. За прошедшие 10 лет в данной сфере произошел 78%-й рост. За 9 месяцев этого года выработка электроэнергии выросло на 3,9% по сравнению с прошлым годом. В последующие, т.е. в 2020 и 2021 годы, ожидается рост соответственно на 8% и 10%".

Министр также напомнил, что по поручению главы государства готовится долгосрочная стратегия развития энергетического сектора по стране, новая стратегия охватит весь энергетический сектор.