Вице-президент SOCAR: В Азербайджане наблюдается тенденция роста добычи газа

"Мы выявляем запасы в более глубоких слоях, чем традиционно известные продуктивные пласты, на "Мелководном Гюнешли", "Булла Дениз" и прочих месторождениях. Это сигнализирует о дальнейших перспективах".

Как сообщает Report, об этом вице-президент по разработке месторождений Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Яшар Латифов рассказал Petroleum Economist.

Он отметил, что, несмотря на то, что многие месторождения стареют, они поддерживаются с высокой интенсивностью: "Если говорить о нефтеотдаче, мы разрабатываем остаточные запасы в среднем на 5%. Это хорошая цифра, учитывая, что месторождения очень старые. Однако этот показатель намного выше на более рентабельных месторождениях. Например, коэффициент извлечения на "Мелководном Гюнешли" составляет 8-9%".

На сегодняшний день в Азербайджане добыто более 2 млрд тонн нефти и 850 млрд кубометров газа.

"Добыча на этих месторождениях обеспечивает нашу энергетическую безопасность. В прошлом году страна добыла 39 млн тонн нефти. Из этого объема более 7,5 млн тонн приходится на SOCAR. Добыча газа в Азербайджане составляет 30 млрд кубометров, в том числе 6,5 млрд кубометров - доля SOCAR", - сказал Латифов.

Он отметил, что в этом году добыча газа в стране повысится примерно на 7 млрд кубометров: "В этом году с месторождения "Шахдениз" планируется добыть около 19 млрд кубометров газа, в следующем году - 22 млрд, в 2021 году - 24 млрд. кубометров газа. В целом наблюдается тенденция роста добычи газа".