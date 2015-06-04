​В Азербайджане запасы нефтяного конденсата составляют 2 млрд. тонн

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В настоящее время запасы нефтяного конденсата Азербайджана составляют 2 млрд. тонн. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на Международной нефтегазовой конференции в Баку первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

По словам представителя SOCAR, общие запасы структур "Бабек", "Нахчыван", "Зяфяр-Мяшял", "Араз-Алов-Шярг", "Асиман-Шяфяг" равны 6 трлн. кубометров газа и 4 млрд. тонн нефтяного конденсата.

Как отметил Х.Юсифзаде, для повышения коэффициента нефтеотдачи в Азербайджане есть три основных способа: "Одним из них является повторная разработка месторождений на суше. Если верить прогнозам, приблизительно 50% запасов суши не извлечено. Второй способ связан с мезозойскими отложениями. Мы можем добиться успеха при их разработке. Еще в советское время проводились различные исследования. Мы сотрудничаем в этой сфере с такими компаниями как Total, Statoi̇l. И, наконец, последний способ - это применение нанотехнологий в сфере нефтедобычи. Мы просели определенные работы в связи с этим. На данный процесс оказало также влияние создание Научного фонда".

