​В Азербайджане за январь добыто 3,5 млн. тонн нефти

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Объем производства в сфере горнодобывающей промышленности за январь составил 1,3 млрд. манатов, что на 3,5% меньше, чем в январе прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в прошлом месяце объемы добычи сырой нефти составили 3,5 млн. тонн. Это на 3,9% меньше аналогичного показателя прошлого года.

За январь добыто 2,5 млрд. кубометров газа, что на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю товарного природного газа приходится 1,6 млрд. кубометров, что на 10,5% меньше, чем в январе прошлого года.