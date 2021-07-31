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В Азербайджане за полгода переработано 3,3 млн тонн нефти

В Азербайджане за полгода переработано 3,3 млн тонн нефти В январе-июне этого года объем переработки нефти в Азербайджане составил 3,3 млн тонн.
Энергетика
31 июля 2021 г. 14:58
В Азербайджане за полгода переработано 3,3 млн тонн нефти

В январе-июне этого года объем переработки нефти в Азербайджане составил 3,3 млн тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за январь-июнь текущего года.

По информации, на переработку отгружено на 276,3 тыс. тонн больше нефти, чем за аналогичный период прошлого года.

НПЗ имени Гейдара Алиева является единственным нефтеперерабатывающим комплексом в регионе и обеспечивает большую часть спроса на топливо в Азербайджане. Завод выпускает 15 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин, авиационное топливо, дизельное топливо, мазут, нефтяной кокс и пр.

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Версия на азербайджанском языке Yarım ildə Azərbaycanda 3,3 milyon ton neft emal edilib

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