В Азербайджане за полгода переработано 3,3 млн тонн нефти

В январе-июне этого года объем переработки нефти в Азербайджане составил 3,3 млн тонн.

В январе-июне этого года объем переработки нефти в Азербайджане составил 3,3 млн тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за январь-июнь текущего года.

По информации, на переработку отгружено на 276,3 тыс. тонн больше нефти, чем за аналогичный период прошлого года.

НПЗ имени Гейдара Алиева является единственным нефтеперерабатывающим комплексом в регионе и обеспечивает большую часть спроса на топливо в Азербайджане. Завод выпускает 15 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин, авиационное топливо, дизельное топливо, мазут, нефтяной кокс и пр.