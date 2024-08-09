В Азербайджане за 7 месяцев добыто около 30 млрд кубометров природного газа

В январе-июле этого года в Азербайджане было добыто около 29,5 млрд кубометров природного газа, что на 1,3 млрд кубометров или на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июле этого года в Азербайджане было добыто около 29,5 млрд кубометров природного газа, что на 1,3 млрд кубометров или на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Согласно информации, из них 7,7 млрд кубометров было добыто c месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), 16,5 млрд кубометров - "Шахдениз“, 0,9 млрд кубометров - "Абшерон", 4,4 млрд кубометров пришлось на долю Государственной нефтяной компании (SOCAR).

За отчетный период экспортировано около 14,7 млрд кубометров, что на 5,7% больше, чем год назад. За 7 месяцев в Турцию было продано около 5,8 млрд кубометров газа, в Европу – около 7,5 млрд кубометров, в Грузию – 1,4 млрд кубометров.

Отметим, что за этот период в Турцию по TANAP было транспортировано 3,3 млрд кубометров газа.

С момента ввода в эксплуатацию месторождений АЧГ и “Шахдениз” по 1 августа 2024 года добыто 641,4 млн тонн нефти (вместе с конденсатом), 449,5 млрд кубометров газа. С АЧГ добыто 594,4 млн тонн нефти, 224 млрд кубометров газа. С "Шахдениз" добыто 225,5 млрд кубометров газа, около 47 млн тонн конденсата. С этих месторождений на сегодняшний день экспортировано около 639,5 млн тонн нефти (вместе с конденсатом) и около 160,7 млрд кубометров газа.