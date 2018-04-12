В Азербайджане за 15 лет транспортировка по магистральным нефтепроводам увеличилась в 4 раза

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам в Азербайджане по сравнению с 2003 годом увеличилась в 3,8 раза, транспортировка газа по магистральным газопроводам - в 2,7 раза".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета статистики Тахир Будагов в интервью сайту Партии Ени Азербайджан.