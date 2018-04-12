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    В Азербайджане за 15 лет транспортировка по магистральным нефтепроводам увеличилась в 4 раза

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам в Азербайджане по сравнению с 2003 годом увеличилась в 3,8 раза, транспортировка газа по магистральным газопроводам - в 2,7 раза".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета статистики Тахир Будагов в интервью сайту Партии Ени Азербайджан.

    "Ввод в эксплуатацию нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) в 2006 году и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский трубопровод) в 2007 году положительно повлияло на рост объемов транспортировки нефти и газа за последние годы. В 2017 году транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам составила 42,7 млн тонн, что в 3,8 раза больше, чем в 2003 году. Объемы прокачки газа по сравнению с 2003 годом возросли в 2,7 раза, до 22,1 млрд кубометров", - отметил Будагов. 

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