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В Азербайджане выявлены факты хищения электроэнергии

В Азербайджане выявлены факты хищения электроэнергии ОАО "Азеришыг" выявило факты хищения электроэнергии абонентами из категории не-население.
Энергетика
29 марта 2023 г. 13:00
В Азербайджане выявлены факты хищения электроэнергии

ОАО "Азеришыг" выявило факты хищения электроэнергии абонентами из категории не-население.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО.

В ведомстве заявили, что несмотря на проводимую работу по снижению потерь энергии, встречаются случаи незаконного подключения к энергосети.

"В связи с указанными фактами приняты соответствующие меры, направлены обращения в правоохранительные органы. Также в средствах массовой информации будут обнародованы названия объектов и предприятий, а также имена лиц, допустивших подобные правонарушения", - говорится в заявлении Акционерного общества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektrik enerjisinin talanması halları aşkar edilib

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