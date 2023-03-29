В Азербайджане выявлены факты хищения электроэнергии

ОАО "Азеришыг" выявило факты хищения электроэнергии абонентами из категории не-население.

ОАО "Азеришыг" выявило факты хищения электроэнергии абонентами из категории не-население.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО.

В ведомстве заявили, что несмотря на проводимую работу по снижению потерь энергии, встречаются случаи незаконного подключения к энергосети.

"В связи с указанными фактами приняты соответствующие меры, направлены обращения в правоохранительные органы. Также в средствах массовой информации будут обнародованы названия объектов и предприятий, а также имена лиц, допустивших подобные правонарушения", - говорится в заявлении Акционерного общества.