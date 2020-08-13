В Азербайджане выросло производство электроэнергии

В июле производство электроэнергии по республике составило 2 395,1 млн кВт/ч

В июле производство электроэнергии по республике составило 2 395,1 млн кВт/ч, экспорт - 110,7 млн кВт/ч, импорт - 15,9 млн кВт/ч.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года производство электроэнергии по республике в июле возросло на 26,2 млн кВт/ч, экспорт – на 9 млн кВт/ч, а импорт возрос на 2,6 млн кВт/ч.

В январе-июле этого года производство электроэнергии на ТЭС по сравнению с 7 месяцами прошлого года возросло на 381,5 млн кВт/ч – до 14 358,9 млн кВт/ч, на ГЭС сократилось на 277,4 млн кВт/ч – до 774,5 млн кВт/ч, из других источников (ВЭС, СЭС и БЗСТБО) снизилось на 8,1 млн кВт/ч, составив 213,5 млн кВт/ч. На ветряных электростанциях выработано 63,03 млн кВт/ч, солнечных электростанциях - 28 млн кВт/ч, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 122,5 млн кВт/ч электроэнергии.

В отчетном периоде ОАО "Азерэнержи" выработано 13 726,7 млн кВт/ч электроэнергии (ТЭС - 13 086,6 млн, ГЭС - 640,1 млн), Государственной энергетической службе Нахчыванской АР - 243,6 млн кВт/ч (ТЭС - 98,6 млн, ГЭС - 120,9 млн, СЭС - 24,1 млн), независимыми электростанциями - 1376,6 млн кВт/ч.

Экспорт электроэнергии за указанный период сократился на 43,3 млн и составил 731,8 млн кВт/ч. Импорт электроэнергии составил 87,4 млн, сократившись в годовом сравнении на 6,4 млн кВт/ч.