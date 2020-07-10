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В Азербайджане выросло производство электроэнергии

В Азербайджане выросло производство электроэнергии В Азербайджане выросло производство электроэнергии
Энергетика
10 июля 2020 г. 10:52
В Азербайджане выросло производство электроэнергии

В июне производство электроэнергии по республике составило 2 153,7 млн кВт/ч, экспорт - 98,8 млн кВт/ч, импорт - 9,3 млн кВт/ч.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года производство электроэнергии по республике в июне возросло на 14,1 млн кВт/ч, экспорт – на 61,5 млн кВт/ч, а импорт сократился на 9,9 млн кВт/ч.

Производство электроэнергии в Азербайджане в январе-июне по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 65,2 млн кВт/ч - до 1 2950,2 млн кВт/ч.

За отчетный период производство электроэнергии на ТЭС по сравнению с I полугодием прошлого года возросло на 27,8 млн кВт/ч – до 1 2084,0 млн кВт/ч, на ГЭС сократилось на 199,9 млн кВт/ч – до 680,3 млн кВт/ч, из других источников (ВЭС, СЭС и БЗСТБО) снизилось на 0,4 млн кВт/ч, составив 185,9 млн кВт/ч. На ветряных электростанциях выработано 54,8 млн кВт/ч, солнечных электростанциях - 23,0 млн кВт/ч, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 108,1 млн кВт/ч электроэнергии.

В отчетном периоде ОАО "Азерэнержи" выработано 1 1571,3 млн кВт/ч электроэнергии (ТЭС - 1 1002,6 млн, ГЭС - 568,47 млн), Государственной энергетической службе Нахчыванской АР - 195,4 млн кВт/ч (ТЭС - 75,8 млн, ГЭС - 99,8 млн, СЭС - 19,8 млн), независимыми электростанциями - 1 134,6 млн кВт/ч.

Экспорт электроэнергии за I полугодие сократился на 52,2 млн и составил 621,1 млн кВт/ч. Импорт электроэнергии составил 71,5 млн, сократившись в годовом сравнении на 8,8 млн кВт/ч.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektrik enerjisi istehsalı artıb

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