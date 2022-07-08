В Азербайджане выросло число религиозных объектов, получающих от государства бесплатный газ

В январе-июне этого года Производственное объединение “Азеригаз” Государственной нефтяной компании (SOCAR) подало газ в 371 мечеть и другие религиозные объекты страны.

В январе-июне этого года Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) подало газ в 371 мечеть и другие религиозные объекты страны.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор организации Руслан Алиев на акции "Открытые двери" для представителей СМИ и НПО.

По его словам, это на 41 единицу или на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Каждый религиозный объект в Азербайджане получает от государства 5 тысяч кубометров бесплатного природного газа в год.