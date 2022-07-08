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В Азербайджане выплаты за природный газ выросли на 18%

В Азербайджане выплаты за природный газ выросли на 18% В январе-июне текущего года уровень оплаты за природный газ, реализуемый ПО "Азеригаз", составил 104,52%.
Энергетика
8 июля 2022 г. 13:00
В Азербайджане выплаты за природный газ выросли на 18%

В январе-июне текущего года уровень оплаты за природный газ, реализуемый ПО "Азеригаз", составил 104,52%.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня генеральный директор ПО “Азеригаз” государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев в ходе акции “Открытые двери” для представителей СМИ и НПО.

По его словам, это на 17,76% больше, чем за аналогичный период 2021 года: “Уровень оплаты в секторе населения составляет 103,01%, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В секторе ненаселения он составил 105,42%, что на 33,34% больше, чем за аналогичный период прошлого года”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təbii qaza görə ödənişlər 18 %-dək artıb

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