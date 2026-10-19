В Азербайджане выделен первый льготный кредит на установку солнечных панелей

В Азербайджане продолжается интенсивная работа по повышению энергоэффективности и оптимизации потребления энергии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA).

В рамках соглашения о сотрудничестве по выдаче льготных кредитов за счет средств Фонда энергоэффективности через уполномоченную кредитную организацию, подписанного между Агентством по регулированию энергетических вопросов (AERA) и ОАО Kapital Bank, профинансирован первый проект.

Первый профинансированный проект в сфере использования возобновляемых источников энергии предусматривает установку солнечных панелей активными потребителями. Ожидается, что его реализация позволит ежегодно экономить около 50 000 м³ природного газа и предотвращать выбросы 100 тонн углерода.

В этом году AERA подписало соглашения о сотрудничестве с 14 ведущими банками страны, включая Kapital Bank, по предоставлению льготных кредитов за счет средств Фонда энергоэффективности через уполномоченную кредитную организацию. Льготные кредиты, предоставляемые банком за счет средств Фонда, открывают для физических и юридических лиц более выгодные возможности финансирования проектов в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики.