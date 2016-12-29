В Азербайджане введут новые штрафы за незаконное использование природного газа

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане рассмотрят вопрос внедрения дополнительных механизмов по защите газовых счетчиков и сокращению коммерческих потерь, а также новых штрафов за незаконное использование природного газа. Как передает Report, об этом говорится в “Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджане”.

"Азербайджан изучит международный опыт по внедрению штрафов за незаконное использование природного газа и рассмотрит возможность внесения соответствующих изменений в законодательство", - говорится в документе.

Согласно Стратегической дорожной карте, ПО “Азеригаз” Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) проведет оценку газораспределительной сети в целях выявления регионов с высоким уровнем утечек и потерь, по итогам которой будут сгруппированы регионы на основе двух критериев (расходы на модернизацию и уровень потерь) и создан план развития предприятия: "Затем будет подготовлен генплан по созданию газораспределительной сети на территориях, не имеющих газораспределительной инфраструктуры, или же по модернизации сети".

Документ также предусматривает приведение в соответствие с международными стандартами показателей качества газа в газораспределительной системе страны, осуществление мер по очистке подаваемого в систему природного газа в целях снижения негативного воздействия на техническое состояние газораспределительной системы.