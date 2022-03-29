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В Азербайджане введут льготы для экологичных автомобилей

В Азербайджане введут льготы для экологичных автомобилей В Азербайджане предусмотрено применение ряда льгот для экологически чистых автомобилей.
Энергетика
29 марта 2022 г. 14:13
В Азербайджане введут льготы для экологичных автомобилей

В Азербайджане предусмотрено применение ряда льгот для экологически чистых автомобилей.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела экономики Министерства энергетики Азербайджана Рауф Гурбанов, выступая на пресс-конференции на тему "Эксплуатация экологически чистых автомобилей и чистая окружающая среда в Азербайджане".

По его словам, подготовлен ряд предложений по стимулированию использования экологически чистых автомобилей: "Предусмотрено создание и подключение к общей сети зарядных станций для электромобилей. Мощность этих пунктов предположительно не превысит 150 кВт".

Гурбанов отметил, что предлагаются льготы для этих автомобилей на парковочных местах: "Кроме того, возможно, в будущем эти виды транспортных средств будут совершенно бесплатно ездить на платных дорогах. Мы также планируем разработку мобильного приложения, где будут указаны места зарядки экологически чистых автомобилей".

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Версия на английском языке Energy Ministry: Azerbaijan to apply discounts on eco-friendly cars
Версия на азербайджанском языке Energetika Nazirliyi: "Azərbaycanda ekoloji təmiz avtomobillərə güzəştlər tətbiq olunacaq"

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