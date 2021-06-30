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В Азербайджане введен ночной тариф на электроэнергию

В Азербайджане введен ночной тариф на электроэнергию На очередном заседании Тарифного совета внесены изменения в постановление от 28 ноября 2016 года "О регулировании тарифов на электроэнергию на территории страны".
Энергетика
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30 июня 2021 г. 17:12
В Азербайджане введен ночной тариф на электроэнергию

На очередном заседании Тарифного совета внесены изменения в постановление от 28 ноября 2016 года "О регулировании тарифов на электроэнергию на территории страны".

Как сообщает Report, согласно изменениям, для центров, осуществляющих деятельность по обработке, регистрации и передаче данных, среднемесячное потребление энергии которых составляет не менее 5 млн кВт/ч, стоимость 1 кВт/ч электроэнергии с 08:00 до 22:00 составит 7,3 гяпиков, с 22:00 до 08:00 а до 3,5 гяпиков.

Решение вступает в силу с завтрашнего дня и не затрагивает категорию населения.

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Версия на английском языке Azerbaijan sets night and day electricity tariffs
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektrik enerjisi üzrə yeni gecə və gündüz tarifləri müəyyən edilib

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