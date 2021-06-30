В Азербайджане введен ночной тариф на электроэнергию

На очередном заседании Тарифного совета внесены изменения в постановление от 28 ноября 2016 года "О регулировании тарифов на электроэнергию на территории страны".

На очередном заседании Тарифного совета внесены изменения в постановление от 28 ноября 2016 года "О регулировании тарифов на электроэнергию на территории страны".

Как сообщает Report, согласно изменениям, для центров, осуществляющих деятельность по обработке, регистрации и передаче данных, среднемесячное потребление энергии которых составляет не менее 5 млн кВт/ч, стоимость 1 кВт/ч электроэнергии с 08:00 до 22:00 составит 7,3 гяпиков, с 22:00 до 08:00 а до 3,5 гяпиков.

Решение вступает в силу с завтрашнего дня и не затрагивает категорию населения.