В Азербайджане вновь внедряется налог на доходы по банковским депозитам физических лиц

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ С 1 января 2015 года насчитанные проценты по банковским депозитам физических лиц будут привлечены к подоходному налогу.

Как сообщает Report, об этом заявили на последнем заседании Наблюдательного совета Фонда страхования вкладов.

Отметим, что впервые этот применяемый в отношении вкладов налог был ликвидирован в 1999 году. С этого времени, на основе указа главы государства, в начале каждого года выдаваемые коммерческими банками проценты по депозитам физических лиц освобождались от подоходного налога.

Со следующего года применяемый подоходный налог (10%) вновь вступит в силу.