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    В Азербайджане вновь внедряется налог на доходы по банковским депозитам физических лиц

    С нового года физические лица будут платить налог по процентам, начисляемым по банковским депозитам

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ С 1 января 2015 года насчитанные проценты по банковским депозитам физических лиц будут привлечены к подоходному налогу.

    Как сообщает Report, об этом заявили на последнем заседании Наблюдательного совета Фонда страхования вкладов.

    Отметим, что впервые этот применяемый в отношении вкладов налог был ликвидирован в 1999 году. С этого времени, на основе указа главы государства, в начале каждого года выдаваемые коммерческими банками проценты по депозитам физических лиц освобождались от подоходного налога.

    Со следующего года применяемый подоходный налог (10%) вновь вступит в силу.

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