В Азербайджане вновь подешевел бензин

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджана 14 января состоялось внеочередное заседание Тарифного (ценового) совета. На заседании были пересмотрены цены на нефтяную продукцию и принято новое решение об урегулировании тарифов. Было аннулировано решение Совета от 12 января 2015 года "О регулировании тарифов на нефтяную продукцию внутри страны".

Как сообщили Report в Тарифном совете, дорожный налог в размере 2 копеек, который был добавлен к стоимости бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, которые производятся в Азербайджане и реализуются на внутреннем рынке страны, будет компенсироваться за счет снижения внутренних тарифов компании, цена на эти нефтепродукты останется как и прежде: один литр бензина марки Aи-92 будет стоить 70 копеек, розничная цена одного литра дизельного топлива - 60 копеек. Также цена на сжиженный газ за одну тонну снижена с 300 манатов до 263,6 манатов, вместе с дорожным налогом розничная цена его составляет 300 манатов.

Решение вступит в силу с 15 января 2015 года.