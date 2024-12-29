В Азербайджане внесены изменения в правила, связанные с расходами на транспортировку нефтепродуктов

Внесены поправки в постановление "О некоторых вопросах, связанных с изменением уровня акцизных ставок на нефтепродукты и расходами на их транспортировку по территории страны".

В Азербайджане внесены поправки в постановление "О некоторых вопросах, связанных с изменением ставок акцизов на нефтепродукты и расходов на их транспортировку по территории страны".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, выплата субсидий перевозчикам за автомобильный бензин и дизельное топливо, произведенные в Азербайджане и цены на которые регулируются государством, должна осуществляться со стороны ЗАО SOCAR PETROLEUM из средств, выделяемых Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) из государственного бюджета.

Министерство финансов ежегодно в госбюджете должно предусматривать субсидии на эти цели для Госнефтекомпании.

SOCAR поручено в течение одного месяца (по согласованию с Министерством финансов) определить условия транспортировки автомобильного топлива и дизтоплива в Нахчыванскую Автономную Республику.