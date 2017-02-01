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    В Азербайджане в связи с погодными условиями потребление электроэнергии выросло на 5%

    По словам Танрыверди Мустафаева, ОАО полностью удовлетворило выросший спрос абонентов

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане в связи с погодными условиями потребление электроэнергии выросло на 5,17%.

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

    По его словам, ОАО полностью удовлетворило выросший спрос абонентов: "В обычные дни спрос на электроэнергию составляет 58 млн кВт/час, сегодня этот показатель вырос на 3 млн кВт/час или 5% и составил 61 млн кВт/час.

    Начальник пресс-службы "Азерэнержи" Яхья Бабанлы в заявлении Report отметил, что энергетическая система работает согласно диспетчерскому графику.

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