Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане в связи с погодными условиями потребление электроэнергии выросло на 5,17%.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

По его словам, ОАО полностью удовлетворило выросший спрос абонентов: "В обычные дни спрос на электроэнергию составляет 58 млн кВт/час, сегодня этот показатель вырос на 3 млн кВт/час или 5% и составил 61 млн кВт/час.

Начальник пресс-службы "Азерэнержи" Яхья Бабанлы в заявлении Report отметил, что энергетическая система работает согласно диспетчерскому графику.