​В Азербайджане в совместные нефтегазовые проекты инвестировано 55 млрд. долларов

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и ее дочерние компании сотрудничают с 25 компаниями, представляющими 15 стран по 18 Соглашениям о долевом разделе добычи типа PSA. Участники совместных проектов инвестировали в нефтегазовый сектор страны 55 млрд. долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в статье, опубликованной в газете "Azərbaycan".

"Учрежденные нами 37 совместных предприятий и 7 альянсов осуществляют успешную деятельность во всех сферах. "Контракт века" способствовал развитию экономики Азербайджана. За последние 20 лет к проекту "Азери-Чираг-Гюнешли" привлечено более 3 тысяч местных предприятий и компаний. Сегодня наши инженеры достойно представлены в составе топ-менеджментов транснациональных компаний. Число национальных кадров в совместных проектах с каждым годом растет. Тысячи студентов участвуют в стипендиальных программах в стране и за рубежом", - отметил Р.Абдуллаев.

Также в статье отмечается, что Бакинский судостроительный завод уже принял свой первый заказ на строительство полупогружной буровой установки нового поколения: "Строительство уникального корабля для выполнения подводных работ также будет осуществляться на этом заводе".