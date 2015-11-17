​В Азербайджане в прошлом месяце населению продано 143 млн. кубометров газа

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В октябре текущего года в производственном объединении "Азеригаз" по сектору населения зарегистрировано 7 778 новых абонентов.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), из них 3 001 приходятся на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, 4 777 - на регионы.

В целом, за январь-октябрь зарегистрировано 68 111 новых абонентов, из которых 24 904 приходятся на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, 43 207 - на регионы.

В октябре текущего года по сектору населения продано 142,862 млн. кубометров природного газа и собрано 113,2% средств.

По данным на 1 ноября 2015 года по сектору населения 125 590 семей вынужденных переселенцев были бесперебойно обеспечены газом, а 331 мечети и религиозным храмам выделен лимит на бесплатное использование газа.