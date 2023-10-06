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В Азербайджане в некоторых районах временно приостановлено газоснабжение

В Азербайджане в некоторых районах временно приостановлено газоснабжение В Азербайджане временно ограничена подача газа в отдельных частях пяти районов.
Энергетика
6 октября 2023 г. 09:29
В Азербайджане в некоторых районах временно приостановлено газоснабжение

В Азербайджане временно ограничена подача газа в отдельных частях пяти районов.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с ремонтными работами приостановлена подача газа с газораспределительных станций "Ивановка", "Ходжасан", "Алатава", "Сулу-Тепе", "Горадиз" и "Ивановка", измерительных узлов ООО "Фарах" и "Физули Диагностика".

На время проведения ремонтных работ временно приостановлено газоснабжение Физулинского (в том числе города Физули), Исмаиллинского, а также части Ясамальского, Насиминского, Бинагадинского районов Баку.

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