В Азербайджане в некоторых районах временно приостановлено газоснабжение

В Азербайджане временно ограничена подача газа в отдельных частях пяти районов.

В Азербайджане временно ограничена подача газа в отдельных частях пяти районов.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с ремонтными работами приостановлена подача газа с газораспределительных станций "Ивановка", "Ходжасан", "Алатава", "Сулу-Тепе", "Горадиз" и "Ивановка", измерительных узлов ООО "Фарах" и "Физули Диагностика".

На время проведения ремонтных работ временно приостановлено газоснабжение Физулинского (в том числе города Физули), Исмаиллинского, а также части Ясамальского, Насиминского, Бинагадинского районов Баку.