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В Азербайджане в этому году добыто 20,3 млрд кубометров газа

В Азербайджане в этому году добыто 20,3 млрд кубометров газа За 6 месяцев этого года в Азербайджане добыто 20,3 млрд кубометров газа.
Энергетика
31 июля 2021 г. 13:54
В Азербайджане в этому году добыто 20,3 млрд кубометров газа

За 6 месяцев этого года в Азербайджане добыто 20,3 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за январь-июнь текущего года.

По информации, 6,4 млрд кубометров газа было получено с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), 10 млрд кубометров - с "Шахдениз".

Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) за этот период было добыто 3,9 млрд кубометров газа.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года добыча газа увеличилась на 5,1% или 990 млн кубометров.

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Версия на английском языке Azerbaijan produced 20.3 billion cubic meters of gas this year
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 20,3 mlrd kubmetr qaz hasil edilib

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