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В Азербайджане в этом году газифицируют 69 населенных пунктов

В Азербайджане в этом году газифицируют 69 населенных пунктов Cогласно утвержденному Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) плану, в этом году будут газифицированы в общей сложности 69 населенных пунктов в различных регионах страны.
Энергетика
29 апреля 2022 г. 12:15
В Азербайджане в этом году газифицируют 69 населенных пунктов

Cогласно утвержденному Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) плану, в этом году будут газифицированы в общей сложности 69 населенных пунктов в различных регионах страны.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил начальник отдела новой газификации и развития ПО "Азеригаз" Теймур Джафаров.

По его словам, планируется также газифицировать 62 новых жилых массива в Баку и в регионах.

Джафаров сообщил, что в настоящее время в 32 поселках проводятся работы в ускоренном темпе: "Сейчас уровень газификации в Азербайджане составляет 96,3%".

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz”: “Bu il ölkədə 69 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılacaq”

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