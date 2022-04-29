В Азербайджане в этом году газифицируют 69 населенных пунктов

Cогласно утвержденному Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) плану, в этом году будут газифицированы в общей сложности 69 населенных пунктов в различных регионах страны.

Cогласно утвержденному Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) плану, в этом году будут газифицированы в общей сложности 69 населенных пунктов в различных регионах страны.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил начальник отдела новой газификации и развития ПО "Азеригаз" Теймур Джафаров.

По его словам, планируется также газифицировать 62 новых жилых массива в Баку и в регионах.

Джафаров сообщил, что в настоящее время в 32 поселках проводятся работы в ускоренном темпе: "Сейчас уровень газификации в Азербайджане составляет 96,3%".