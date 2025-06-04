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В Азербайджане в энергосеть интегрируются крупнейшие в регионе системы батарейного хранения

В Азербайджане в энергосеть интегрируются крупнейшие в регионе системы батарейного хранения В Азербайджане в энергетическую сеть интегрируются системы батарейного хранения мощностью примерно 250 МВт и объемом хранения 500 МВт-ч.
Энергетика
4 июня 2025 г. 18:58
В Азербайджане в энергосеть интегрируются крупнейшие в регионе системы батарейного хранения

В Азербайджане в энергетическую сеть интегрируются системы батарейного хранения мощностью примерно 250 МВт и объемом хранения 500 МВт-ч.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель вице-президента ОАО "Азерэнержи" Юсиф Гараев в ходе выступления на 30-м Юбилейном Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, это первый проект такого масштаба в регионе Южного Кавказа.

Гараев подчеркнул, что системы хранения аккумуляторного типа являются одним из основных условий для эффективного и безопасного управления возобновляемыми источниками энергии.

"Для интеграции возобновляемой энергии в энергосистему и безопасного управления ею важны два основных фактора. Первый - наличие сильной интеграции и связи с энергосистемами соседних стран. В таком случае потребность в системах хранения снижается. Однако энергосистема Азербайджана имеет ограниченные возможности в этом отношении. По этой причине, для управления 2 ГВт возобновляемой энергетической мощности по стране, в энергосистему интегрируются системы батарейного хранения мощностью 250 МВт и объемом хранения 500 МВт-ч", - сказал Гараев.

Он добавил, что подключение этой системы к сети планируется до конца 2025 года.

"Система хранения энергии такого большого объема до сих пор не применялась ни в странах Южного Кавказа, ни в энергетических сетях Турции и России. Этот проект станет первой и самой крупной по объему системой хранения энергии в регионе", - подчеркнул представитель ОАО "Азерэнержи".

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Версия на английском языке Azerbaijan integrates region's largest battery storage systems into power grid
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda regionun ən böyük batareya saxlanc sistemləri enerji şəbəkəsinə inteqrasiya olunur

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