В Азербайджане в 2004-2017 годах добыто 309 млрд кубометров газа

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане в 2004-2017 годы добыто 554,4 млн тонн сырой нефти, включая газовый конденсат, 308,5 млрд кубометров природного газа".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета статистики Тахир Будагов в интервью сайту Партии Ени Азербайджан.

Председатель комитета отметил, что за эти годы в стране произведено более 16,5 млн тонн автомобильного бензина, 32,8 млн тонн дизельного топлива, 8,8 млн тонн керосина:

"По сравнению с 2003 годом добыча нефти увеличилась в 2,5 раза, природного газа - в 5,6 раза. 14 сентября 2017 года с ведущими мировыми нефтяными компаниями подписано соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря, тем самым в нашей стране начата реализация новой нефтяной стратегии".

Будагов также сказал, что в результате деятельности промышленных предприятий и индивидуальных предпринимателей в Азербайджане производство промышленной продукции ежегодно росло в среднем на 7,1%, составив на сегодняшний день 508,8 млрд манатов.