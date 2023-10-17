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В Азербайджане увеличилось производство электроэнергии

В Азербайджане увеличилось производство электроэнергии В январе-сентябре 2023 года производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось на 28,2 млн кВт/ч (0,13%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 21 млрд 538,6 млн кВт/ч.
Энергетика
17 октября 2023 г. 12:45
В Азербайджане увеличилось производство электроэнергии

В январе-сентябре 2023 года производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось на 28,2 млн кВт/ч (0,13%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 21 млрд 538,6 млн кВт/ч.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети "Х" написал министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Министр добавил, что за указанный период экспорт составил 1 млрд 841,8 млн кВт/ч, а импорт - 179,6 млн кВт/ч.

"В январе-сентябре на тепловых электростанциях было произведено 19 млрд 854,5 млн кВт/ч электроэнергии, а из возобновляемых источников - 1 млрд 684,1 млн кВт/ч", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan slightly increases electricity production 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektrik enerjisinin istehsalı cüzi artıb

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