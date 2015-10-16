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    ​В Азербайджане увеличилось производство дизельного топлива

    За 9 месяцев этого года произведено продукции на сумму 1 830,9 млн. манатов

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года объем производства в сфере нефтепродукции в стране составил 1 830,9 млн. манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 0,7% меньше аналогичного периода прошлого года.

    За 9 месяцев этого года произведено 907 тыс. тонн автомобильного бензина, 512,1 тыс. тонн керосина, 2 128,3 тыс. тонн дизельного топлива, 263,8 тыс. тонн мазута, 18,2 тыс. тонн смазочных масел, 171,9 тыс. тонн битума.

    Производство керосина сократилось на 2,5%, смазочных масел - 55,1%, автомобильного бензина - 0,5%, нефтяного битума - 5%.

    За отчетный период производство дизельного топлива выросло на 1,1%, мазута - 47,5%. 

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