​В Азербайджане увеличилось производство дизельного топлива

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года объем производства в сфере нефтепродукции в стране составил 1 830,9 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 0,7% меньше аналогичного периода прошлого года.

За 9 месяцев этого года произведено 907 тыс. тонн автомобильного бензина, 512,1 тыс. тонн керосина, 2 128,3 тыс. тонн дизельного топлива, 263,8 тыс. тонн мазута, 18,2 тыс. тонн смазочных масел, 171,9 тыс. тонн битума.

Производство керосина сократилось на 2,5%, смазочных масел - 55,1%, автомобильного бензина - 0,5%, нефтяного битума - 5%.

За отчетный период производство дизельного топлива выросло на 1,1%, мазута - 47,5%.