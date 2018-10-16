В Азербайджане увеличилось производство автобензина

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2018 года объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 2 408,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 9,5% больше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 906,3 тыс. тонн автобензина, что на 3,7% выше показателя прошлого года. На 1 октября запасы готовой продукции составили 36,2 тыс. тонн автобензина.

За 9 месяцев в стране произведено 61,2 тыс. тонн топочного мазута, что на 76,3% меньше аналогичного показателя за прошлый год.

За этот период произведено 1 517,9 тыс. тонн дизтоплива, 169,1 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 469,1 тыс. тонн керосина, 108,5 тыс. тонн смазочных масел, 219,2 тыс. тонн нефтяного битума, 195,9 тыс. тонн нефтяного кокса.

Производство дизтоплива увеличилось на 11,4%, бензина для нефтехимии - 29,4%, керосина – 5,3%, смазочных масел – в 4,5 раза, нефтяного битума – 38,1%, нефтяного кокса - 28,5%.