В Азербайджане увеличилась добыча природного газа на 8%

В январе-ноябре текущего года в Азербайджане было добыто 42 млрд 498 млн кубометров природного газа.

В январе-ноябре текущего года в Азербайджане было добыто 42 млрд 498 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 31 млрд 790,9 млн кубометров пришлось на долю товарного газа.

За отчетный период добыча природного газа увеличилась на 7,1%, товарного - на 8%.

В январе-ноябре текущего года в Азербайджане было добыто 29 млн 911,9 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. Из них 29 млн 827,9 тыс. тонн пришлось на долю товарной сырой нефти.

За отчетный период добыча нефти на 5,4% ниже, чем в те же месяцы прошлого года (объем товарной нефти - на 5,5% ниже).