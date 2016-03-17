В Азербайджане увеличилась добыча газа

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль текущего года в Азербайджане добыто 6,9 млн. тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, объем нефтедобычи сократился на 1,4% по сравнению с прошлым годом.

За первые два месяца добыто 4,9 млрд. кубометров природного газа, из которых 3,2 млрд. пришлось на долю товарного газа. Объем добычи природного газа в годовом исчислении вырос на 2,5%, товарного газа сократился на 8,3%.