 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане увеличилась добыча газа

    За январь-февраль текущего года добыча газа выросла на 2,5% и составила 4,9 млрд. кубометров

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль текущего года в Азербайджане добыто 6,9 млн. тонн сырой нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, объем нефтедобычи сократился на 1,4% по сравнению с прошлым годом.

    За первые два месяца добыто 4,9 млрд. кубометров природного газа, из которых 3,2 млрд. пришлось на долю товарного газа. Объем добычи природного газа в годовом исчислении вырос на 2,5%, товарного газа сократился на 8,3%. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi