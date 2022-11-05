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В Азербайджане увеличены обязанности потребителей газа

В Азербайджане увеличены обязанности потребителей газа В Азербайджане увеличены обязанности потребителей газа.
Энергетика
5 ноября 2022 г. 19:17
В Азербайджане увеличены обязанности потребителей газа

В Азербайджане увеличены обязанности потребителей газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на постановление Кабинета Министров "Об утверждении правил, определяющих общие условия газоснабжения газораспределителями“.

Таким образом, потребители должны предоставлять возможность проведения газораспределителем один раз в год (до 1 ноября каждого года) осмотра газовых установок и газопроводов, дымовых труб, а также линий вентиляции и кондиционирования воздуха с целью определения их рабочего состояния и состояния соблюдения требований технической безопасности, в том числе выявления неисправностей и (или) нарушений.

До этого эти проверки осуществлялись не реже одного раза в полгода.

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