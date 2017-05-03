В Азербайджане увеличена выработка электроэнергии

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В апреле текущего года в энергосистеме страны было выработано около 1,8 млрд кВт/час электроэнергии. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи", это на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации, на долю "Азерэнержи" пришлось 98% или 1,769 млрд кВт/час всего объема производства по стране.

Наряду с этим, в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.

За 4 месяца года было выработано 7,897 млрд кВт/час электроэнергии, что на 4,3% больше аналогичного периода прошлого года.