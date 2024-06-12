В Азербайджане утверждены правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок

Коллегия Министерства энергетики утвердила "Правила техники безопасности при эксплуатации электрических установок".

Коллегия Министерства энергетики утвердила "Правила техники безопасности при эксплуатации электрических установок".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Согласно документу, оперативное обслуживание электроустановок будет осуществляться дежурным (оперативным) персоналом, оперативно-ремонтным персоналом и специалистами, работающими по гражданско-правовому договору.

Кроме того, документом определены территории и места расположения электростанций и подстанций.