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В Азербайджане установлен новый порог потребления электроэнергии для промпарков

В Азербайджане установлен новый порог потребления электроэнергии для промпарков В Азербайджане снижен порог годового потребления электроэнергии для резидентов и нерезидентов промышленных парков.
Энергетика
27 мая 2025 г. 13:06
В Азербайджане установлен новый порог потребления электроэнергии для промпарков
Freepik.com

В Азербайджане снижен порог годового потребления электроэнергии для резидентов и нерезидентов промышленных парков.

Как сообщает Report, соответствующее изменение в ранее утвержденное постановление "Об установлении годового лимита потребления электроэнергии для свободных потребителей" от 1 февраля 2024 года подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно новой редакции, минимальный объем годового потребления электроэнергии для признания субъектов "свободными потребителями" в промышленных парках установлен на уровне 1 млн кВт/ч и выше.

Ранее этот порог составлял 5 млн кВт/ч и выше.

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Версия на английском языке Azerbaijan sets electricity consumption limit for industrial parks
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sənaye parkları üçün elektrik enerjisi sərfiyyatının həddi müəyyənləşib

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