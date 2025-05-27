В Азербайджане установлен новый порог потребления электроэнергии для промпарков

В Азербайджане снижен порог годового потребления электроэнергии для резидентов и нерезидентов промышленных парков.

В Азербайджане снижен порог годового потребления электроэнергии для резидентов и нерезидентов промышленных парков.

Как сообщает Report, соответствующее изменение в ранее утвержденное постановление "Об установлении годового лимита потребления электроэнергии для свободных потребителей" от 1 февраля 2024 года подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно новой редакции, минимальный объем годового потребления электроэнергии для признания субъектов "свободными потребителями" в промышленных парках установлен на уровне 1 млн кВт/ч и выше.

Ранее этот порог составлял 5 млн кВт/ч и выше.