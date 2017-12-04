В Азербайджане требуется 8 млрд манатов на обновление электросети

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Правительство нуждается в 7,75 млрд манатов на реконструкцию электросети в Азербайджане.

Как сообщили Report источники в правительстве, эти расходы подтверждены премьер-министром.

По информации, был подготовлен генеральный план восстановления электрической сети: "Согласно подписанному премьер-министром мастер-плану, на реконструкцию 85% непригодной электросети необходимо 7,75 млрд манатов".

Отметим, что этот мастер-план был разработан в 2015 году в целях обновления распределительной сети, которая была передана ОАО "Азеришыг" от ОАО "Азерэнержи".

Напомним, что в 2016 году "Азеришыг" подписал инвестиционное соглашение стоимостью 1 млрд долларов с Азиатским банком развития (АБР). Банк уже выделил первый транш на сумму 250 млн долларов, которые были направлены на обновление системы электроэнергии в ряде регионов.