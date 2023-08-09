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В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости

В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости.
Энергетика
9 августа 2023 г. 10:58
В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости

В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерэнержи", компания быстрыми темпами продолжает работы на электростанции, фундамент которой был заложен в феврале этого года.

Строительство новой электростанции мощностью 1 280 мегаватт, возводимой на территории ТЭС "Азербайджан" в Мингячевире, производится специализированными местными компаниями Азербайджана. Контроль за строительством станции осуществляет итальянская консалтинговая компания AFRY и испанская проектная компания IDOM.

По информации представителя консалтинговой компании AFRY Салиха Турана, в настоящее время работы продолжаются с опережением графика на два месяца: "После завершения строительства будет произведен монтаж оборудования".

В ближайшее время газовые турбины и генераторы производства итальянской компании Ansaldo Energia будут погружены на судно и отправлены в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda müstəqillik dövrünün ən böyük elektrik stansiyası tikilir

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