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В Азербайджане срок подключения к электросети сокращен до 20 дней

В Азербайджане срок подключения к электросети сокращен до 20 дней За последние 8 лет количество услуг, оказываемых гражданам "Азеришыг" в центрах ASAN Xidmət, увеличилось с 8 до 18.
Энергетика
7 февраля 2025 г. 16:18
В Азербайджане срок подключения к электросети сокращен до 20 дней

За последние 8 лет количество услуг, оказываемых гражданам "Азеришыг" в центрах ASAN Xidmət, увеличилось с 8 до 18.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора департамента ASAN Xidmet и электронных услуг "Азеришыг" Инам Юсифов на пресс-конференции в Зангилане.

По его словам, работа по упрощению и повышению доступности услуг, предоставляемых гражданам, дала успешные результаты.

"Раньше подача заявления состояла из 7 процедур, а сегодня процесс завершается всего за 2 процедуры. Благодаря этому время подключения к сети сократилось с 41 дня до 20 дней", - сказал он.

Юсифов добавил, что в настоящее время "Азеришыг" предоставляет 15 электронных услуг и граждане могут воспользоваться этими услугами в режиме онлайн.

"В прошлом году 53,4% субъектов предпринимательства подали заявления в электронном виде", — подчеркнул он.

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Версия на английском языке Azerbaijan reduces connection time to electrical grid to 20 days
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektrik şəbəkəsinə qoşulma müddəti 20 günə endirilib

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