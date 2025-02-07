В Азербайджане срок подключения к электросети сокращен до 20 дней

За последние 8 лет количество услуг, оказываемых гражданам "Азеришыг" в центрах ASAN Xidmət, увеличилось с 8 до 18.

За последние 8 лет количество услуг, оказываемых гражданам "Азеришыг" в центрах ASAN Xidmət, увеличилось с 8 до 18.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора департамента ASAN Xidmet и электронных услуг "Азеришыг" Инам Юсифов на пресс-конференции в Зангилане.

По его словам, работа по упрощению и повышению доступности услуг, предоставляемых гражданам, дала успешные результаты.

"Раньше подача заявления состояла из 7 процедур, а сегодня процесс завершается всего за 2 процедуры. Благодаря этому время подключения к сети сократилось с 41 дня до 20 дней", - сказал он.

Юсифов добавил, что в настоящее время "Азеришыг" предоставляет 15 электронных услуг и граждане могут воспользоваться этими услугами в режиме онлайн.

"В прошлом году 53,4% субъектов предпринимательства подали заявления в электронном виде", — подчеркнул он.