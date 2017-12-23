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    В Азербайджане создано Агенство по регулированию энергетических вопросов

    Агентство создано при министерстве Энергетики Азербайджана

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Агентство по Регулированию Энергетических вопросов создано при министерстве Энергетики Азербайджана.

    Как передает Report, 22 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ «О создании Агентства по Регулированию Энергетических вопросов». Согласно указу, Агентство создается со статусом юридического лица публичного типа.

    Указом также утверждается "Устав Агентства по регулированию энергетических вопросов". 

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