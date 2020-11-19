В Азербайджане создана новая буровая компания

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала ООО Oil Rocks Drilling Company.
Как сообщает Report, коммерческая организация зарегистрирована по тому же юридическому адресу, что и ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - город Баку, Сабаильский район, проспект Нефтчиляр, дом 73.
Ее уставный капитал составляет 10 000 манатов, а законным представителем является Гасанов Алиш Рамиз оглы. Он также является директором Треста комплексных буровых работ SOCAR.
Государственная налоговая служба также обнародовала состав Наблюдательного совета новой компании. В совет вошли вице-президент SOCAR по вопросам транспортировки нефти, газа и газового хозяйства Дашгын Алам оглу Искендеров, его заместители Нусрат Шихали оглу Алиев и Орхан Эльбрус оглы Салимов, начальник отдела налогов SOCAR Ильгар Байрам оглы Азизов и заместитель начальника юридического управления компании Тарлан Тельман оглы Тахиров.