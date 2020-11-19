В Азербайджане создана новая буровая компания

Ее уставный капитал составляет 10 000 манатов, а законным представителем является Гасанов Алиш Рамиз оглы

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала ООО Oil Rocks Drilling Company.

Как сообщает Report, коммерческая организация зарегистрирована по тому же юридическому адресу, что и ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - город Баку, Сабаильский район, проспект Нефтчиляр, дом 73.

Ее уставный капитал составляет 10 000 манатов, а законным представителем является Гасанов Алиш Рамиз оглы. Он также является директором Треста комплексных буровых работ SOCAR.

Государственная налоговая служба также обнародовала состав Наблюдательного совета новой компании. В совет вошли вице-президент SOCAR по вопросам транспортировки нефти, газа и газового хозяйства Дашгын Алам оглу Искендеров, его заместители Нусрат Шихали оглу Алиев и Орхан Эльбрус оглы Салимов, начальник отдела налогов SOCAR Ильгар Байрам оглы Азизов и заместитель начальника юридического управления компании Тарлан Тельман оглы Тахиров.